Droga e corruzione, i due poliziotti si fanno interrogare e chiedono di lasciare il carcere: no del gip

Restano in carcere i due poliziotti accusati di aver fornito informazioni riservate ad uno spacciatore, al quale avrebbero poi affidato almeno 25 chili di droga che avrebbero sottratto dopo due grossi sequestri per piazzarli sul mercato. Fabrizio Spedale e Salvatore Graziano, i due vicesovrintendenti della squadra mobile arrestati lo scorso 4 ottobre dai loro stessi colleghi, dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori, hanno poi chiesto di essere sentiti: davanti al gip Cristina Lo Bue hanno così fornito una loro versione dei fatti, respingendo le accuse, e chiedendo la revoca della custodia cautelare. Istanza che è stata però respinta dal giudice.

Gli avvocati dei due, Enrico Sanseverino e Salvatore Sansone, hanno già proposto ricorso al tribunale del Riesame, ma per il momento i due poliziotti, così come il pusher, Ignazio "Sandro" Carollo, difeso dall'avvocato Riccardo Bellotta, restano in cella. Ed è proprio dalle intercettazioni fatte a carico di quest'ultimo e poi anche dalle dichiarazioni rese durante il suo interrogatorio che, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Andrea Fusco, erano emerse le presunte relazioni pericolose tra i tre.

"E' vero, quel poliziotto, Fabrizio Spedale, mi ha consegnato tre volte della droga e io l'ho rivenduta dividendo poi il ricavato con lui", aveva infatti detto al giudice Carollo, spiegando anche che dalla vendita dell'hashish avrebbe ricavato complessivamente 21 mila euro e che li avrebbe divisi con Spedale, che gli avrebbe lasciato in tutto 10 mila euro. Secondo la ricostruzione della Procura, Carollo avrebbe ricevuto informazioni riservate su intercettazioni e possibili perquisizioni in cambio dei suoi favori.

Gli inquirenti avevano poi rilevato che "nel giro dell'ultimo anno e mezzo Spedale ha acquistato cinque veicolo (auto e moto) che risultano a lui intestati per un valore di 67.300 euro", una spesa che sarebbe incompatibile con il suo reddito. "Io - diceva Carollo in un'intercettazione di maggio scorso - lo consumerei completamente se voglio! A lui? Solo a lui? Se parlassi mezza squadra sua si porterebbero tutti! Cosa di dirgli quando mi arrestano, se mi dovessero venire a prendere loro e sono assieme, 'perché non vi cercate le tasche invece di venire a prendere a me?'. Solo che non è cosa mia... 'Sta gente quanti piccioli gli ho fatto vuscare, non ne hai idea! Un 20, un 15, un 18, un 12".

I due poliziotti hanno deciso in questi giorni di farsi interrogare per poter fornire una loro ricostruzione dei fatti, ma il giudice non li ha ritenuti convincenti, visto che ha deciso di confermare per entrambi la custodia cautelare in carcere. Un provvedimento che le difese hanno impugnato al Riesame. L'indagine è tuttora aperta e l'ipotesi degli investigatori è che potrebbero esserci altri appartenenti alle forze dell'ordine che abbiano potuto intrattenere rapporti con Carollo. D'altra parte era proprio quest'ultimo a dirlo un'intercettazione: "Ce ne sono tanti, c'è Dino, ci sono qualche cinque, se volessi li consumerei, solo che non me la fido e non saprei fare...".