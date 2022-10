Dava droga ad un detenuto, sacerdote palermitano arrestato si difende: "Sono stato minacciato"

E' stato arrestato mentre cedeva droga a un detenuto all'interno del carcere. Il protagonista della vicenda è il cappellano del carcere di Enna. Si tratta di un villabatese di 60 anni, Rosario Buccheri, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina. A eseguire l'arresto negli scorsi giorni è stata la polizia penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria.

Nel corso di una perquisizione, che gli agenti hanno effettuato a casa del sacerdote, sono state trovate armi e denaro in contanti. E Buccheri rimarrà in carcere. A deciderlo è stato il gip di Enna al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il frate ha ammesso di aver introdotto la droga nell'istituto penitenziario ma perché "minacciato". Il sacerdote palermitano ha detto di essere stato avvicinato da alcune persone che non conosceva e che lo avrebbero costretto a portare la droga nel carcere.

Nella cella del frate, nel convento dei francescani di Enna, sono stati trovati anche quasi 35 mila euro in contanti e armi. Per quanto riguarda il denaro, il cappellano avrebbe detto che è tutto tracciabile e che una parte proviene da una donazione di famiglia. Vaghe invece le spiegazioni sulle armi: Buccheri ha detto di averle ricevute in regalo da un amico palermitano di cui però non ha voluto fare il nome. L'avvocato Nino Grippaldi aveva chiesto i domiciliari per il sacerdote che è un ex carabiniere.

Negli scorsi mesi la polizia penitenziaria di Enna aveva avviato un'indagine dopo avere trovato droga durante i controlli ai detenuti. Sono ancora in corso indagini. Il sacerdote è stato bloccato mentre consegnava un panetto di circa 76 grammi di hashish al detenuto. Buccheri, una condanna per furto passata in giudicato nel 1992, aveva abbandonato la divisa dei carabinieri per sposare l'ordine dei frati Minori Conventuali. Il cardinale palermitano Salvatore De Giorgi lo aveva ordinato frate 20 anni fa esatti, nel 2002. Poi Buccheri è stato a lungo a Termine Imerese e ad Alcamo.

Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato un fucile calibro 12 a canne mozze, una pistola calibro 38 con matricola abrasa, tante munizioni e appunto - come detto - circa 35 mila euro in contanti, oltre ad una pistola elettrica, un passamontagna, un coltello ad uncino e due sciabole.

Intanto la provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali “prende atto degli avvenimenti che vedono coinvolto il confratello Rosario Buccheri, esprimendo piena fiducia nell’operato della Magistratura ennese”. E' quanto si legge in una nota dopo l'arresto del cappellano. “Attendiamo gli ulteriori sviluppi delle indagini e – come da prassi consolidata – abbiamo già avviato nei confronti di Buccheri in via prudenziale decreto di sospensione dall’esercizio del sacro ministero”.