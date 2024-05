Trovato con crack e coltelli, arrestato ragazzo di 20 anni nel cuore di Ballarò

Spaccia in strada e viene arrestato. Blitz a Ballarò da parte dei “Falchi” della sezione contrasto al crimine diffuso. I poliziotti, a bordo di motocicli e in abiti "civili", hanno effettuato un chirurgico intervento nel cuore del quartiere. Gli agenti, una volta arrivati in via Delle Pergole, hanno sorpreso un giovane palermitano di 20 anni (K. M. le sue iniziali) già sottoposto alle restrizioni legate all’obbligo di dimora e di presentazione all'autorità giudiziaria.

"Il sospetto che il giovane si trovasse su strada per spacciare - spiegano dalla questura - è stato confermato dagli esiti della successiva perquisizione. Infatti sono state trovate a suo carico 42 dosi di crack del peso di sette grammi ed un coltello. E' poi scattato il controllo nella sua abitazione. La nuova perquisizione ha, invece, permesso di rinvenire due involucri di crack del peso di 43 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma di 5.581 euro". L'arresto nei confronti del ventenne è stato poi convalidato dal giudice.