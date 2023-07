Cede una dose di cocaina a un minorenne, arrestato 67enne

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato a Balestrate un 67enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di sabato 8 luglio, durante un servizio finalizzato al contrasto all’abuso di sostanze stupefacenti e alcool da parte di giovanissimi. Nel corso dell’attività i militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di cocaina a un minorenne. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito poi di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori sei dosi della stessa sostanza nonché 770 euro in contanti, somma di denaro verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Sempre nel corso dello stesso servizio, i carabinieri hanno denunciato un 33enne di Partinico poiché, fermato a bordo della propria autovettura, era risultato sprovvisto della patente di guida.

Nella nottata, inoltre, numerosi sono stati i controlli alla circolazione stradale, anche con l’impiego dell’etilometro. Il bilancio è di 3 veicoli sottoposti a fermo amministrativo e di 6 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada (di cui una per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un giovane neopatentato) per un importo complessivo di circa 2.300 euro.