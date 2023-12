Addosso 20 dosi di cocaina e un marsupio con 2.000 euro, disoccupato arrestato a Borgo Nuovo

Prima avrebbe finto di ricevere una telefonata, allontanandosi dagli agenti, poi ha lanciato qualcosa nelle aiuole. Ma accortisi di quanto accaduto i poliziotti hanno recuperato l'involucro e trovato all'interno 20 dosi di droga, presumibilmente cocaina, che è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi. L'uomo fermato in via Castellana, insieme a un'altra persona, è stato così arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tutto è accaduto nell'ambito di controlli del territorio disposti nella zona di Borgo Nuovo. Dopo aver rinvenuto le bustine di sostanza stupefacente, gli agenti delle Volanti hanno sottoposto a perquisizione al termine della quale all'interno di un marsupio che l'uomo teneva con sè sono stati trovati 2.065 euro in contanti di cui non è stata giustificata la provenienza, essendo tra l'altro il soggetto, per sua stessa ammissione, disoccupato.