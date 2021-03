Coltivazione e smercio di droga a Carini, torna libero uno degli arrestati

All'inizio del mese era finito ai domiciliari perché, secondo la Procura, avrebbe fatto parte di una banda che a Carini avrebbe gestito la coltivazione di marijuana e lo smercio di droga. Il tribunale del Riesame adesso ha però deciso di annullare l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di Emanuele Di Filippo che è quindi tornato libero.

L'indagato è difeso dall'avvocato Riccardo Bellotta che ha sostenuto da una parte che Di Filippo sia già stato arrestato, processato e assolto per l'episodio di spaccio che gli viene contestato nell'operazione "Arcobaleno" dei carabinieri, e dall'altra che un'intercettazioni dimostrerebbe la sua estraneità alla presunta associazione a delinquere.

In un passaggio, infatti, si parla di "fare un regalo a Emanuele" perché "ha lavorato quest'estate". Per la difesa, questa sarebbe la prova evidente che Di Filippo non avrebbe fatto parte della banda, visto che sarebbe stato necessario "ricompensarlo" a parte. Aò momento, tuttavia, non si conoscono al momento le motivazioni che hanno spinto i giudici ad annullare l'ordinanza.

