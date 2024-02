Oltre cento chili di droga da Brancaccio a Ballarò, smantellata una rete di spaccio: 14 arresti

Un'operazione antidroga che ha portato a 14 arresti. La polizia ha smantellato una rete di spaccio che inondava di stupefacenti le strade del capoluogo. La squadra mobile, su delega della Procura, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip per detenzione, vendita e cessione di sostanza stupefacente.

Nei guai sono finiti in 15: in carcere sono andati in 8, altri 6 indagati invece sono ora agli arresti domiciliari mentre per uno il giudice ha disposto una misura cautelare diversa, ovvero l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini sono state estese al territorio di Brancaccio e nelle aree di Ballarò, Guadagna e Arenella, facendo luce anche sui rapporti in provincia di Trapani. Nel corso dell'attività investigativa, sono stati arrestati cinque indagati colti in flagranza di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, mentre l'indagine nel suo complesso ha consentito il sequestro di circa 116 chili di hashish, 15 di marijuana e 600 grammi di cocaina.

L’operazione si inserisce in un più vasto filone investigativo che ha interessato il mandamento di Brancaccio culminato nel maggio 2022 con l'operazione Tentacoli. La indagini, così, si sono allargate alle piazze di spaccio fortemente "attrattive" per il traffico di sostanze stupefacenti.