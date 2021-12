Operazione antidroga a Ballarò, i nomi dei 31 arrestati

Trentuno arresti per droga nella zona di Ballarò. Sono oltre cinquanta gli indagati nell'inchiesta che questa mattina, con l'operazione Pandora, è servita ad assestare un duro colpo alla piazza di spaccio che ruota attorno alla zona del mercato storico palermitano. In 8, su decisione del gip, vanno in carcere mentre per altri 23 sono stati disposti i domiciliari. Ecco tutti i nomi:

In carcere:

Giuseppe Di Francesco, 33 anni;

Marco Di Francesco, 21 anni;

Giuseppe Gravanti, 33 anni;

Salvatore Occhipinti, 21 anni;

Antonino Pitasi, 26 anni;

Pietro Pitasi, 35 anni;

Walter Pitasi, 21 anni;

Salvatore Spataro, 42 anni.

Ai domiciliari:

Marco Bisiccè, 32 anni;

Vincenzo Bisiccè, 36 anni;

Salvatore Bisicce, 32 anni;

Enrico Bologna, 29 anni;

Pietro Castrofilippo, 28 anni;

Rosa Colomba, 54 anni;

Angelo Costa, 28 anni;

Antonino D’Amico, 32 anni;

Angelo Di Francesco, 53 anni;

Gioacchino Di Francesco, 39 anni;

Francesco Duecento, 20 anni;

Salvatore Giappone, 42 anni;

Giovanni Giotti, 40 anni;

Giuseppina Magnasco, 32 anni;

Salvatore Magnasco, 56 anni;

Alessandro Randazzo, 33 anni;

Maurizio Randazzo, 44 anni;

Andrea Tomaselli, 62 anni;

Emanuele Tomaselli, 30 anni;

Salvatore Tomaselli, 36 anni;

Marong Yancuba, 24 anni;

Fabrizio Davì, 30 anni;

Monica Noto, 42 anni.