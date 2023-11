Forse avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale: patente, libretto, verifica su assicurazione e revisione. In realtà i due occupanti dell'auto, fermata all'ingresso di Canicattì, sono stati trovati in possesso di stupefacenti. Ed entrambi, per detenzione ai fini di spaccio, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A finire nei guai sono stati due giovani palermitani. A fermare, e controllare, quell'autovettura sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì che, quotidianamente e sistematicamente, cercano di fronteggiare - prevenendo e reprimendo - il fenomeno dello spaccio di droghe. Non filtrano indiscrezioni, né da parte degli investigatori, né dagli inquirenti, su quanta "roba" sia stata sequestrata ai due. Certo è comunque, trattandosi di denuncia penale e non di arresto, che la quantità non era affatto esagerata.

fonte AgrigentoNotizie