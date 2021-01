Spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato ragazzo di 25 anni

I carabinieri della stazione Palermo Crispi hanno tratto in arresto un palermitano di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' successo in centro. Il giovane (C.S. le sue iniziali), volto noto alle forze dell’ordine, è stato perquisito nella sua abitazione dove si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari (sempre per reati in materia di droga): lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 150 grammi di marijuana e 90 grammi di hashish, oltre a denaro contante per oltre 200 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e materiale vario per il confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dal Gip di Palermo, che ha disposto il trasferimento del 25enne in carcere, al Pagliarelli. La sostanza stupefacente verrà campionata ed analizzata dal Laboratorio analisi del comando provinciale competente in materia. Immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato oltre tremila euro.