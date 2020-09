Droga a gogò allo Sperone, la polizia arresta un pusher in via Di Vittorio

Quando gli agenti del commissariato Brancaccio gli hanno intimato l'alt ha gettato la droga per terra ed ha tentato la fuga, ma è stato ugualmente acciuffato. Fine corsa per un presunto spacciatore dello Sperone, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia.

Indagini ed appostamenti hanno permesso di accertare che L.V., 39enne pregiudicato palermitano, gestiva sia la vendita "al minuto" su strada sia la guardiania stessa dello spaccio con perlustrazioni del quartiere a bordo del suo ciclomotore. L'uomo presidiava uno slargo in via Di Vittorio e forniva puntuale riscontro alle richieste di numerosi consumatori, che arrivavano allo Sperone in macchina, a piedi o a bordo del tram. Gli assuntori sono stati seguiti, fermati, perquisiti e segnalati.

Riuscendo a passare inosservati, i poliziotti sno entrati in azione durante l'ennesimo episodio di compravendita. A conclusione del servizio di polizia sono state recuperate 32 dosi di hashish ed oltre mille euro in contanti, rinvenuti nell’incavo del sellino del ciclomotore del malvivente, che è stato sottoposto a sequestro. L.V. è stato arrestato e la misura è stata convalidata dall'autorità giudiziaria.