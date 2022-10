Brancaccio, droga e materiale esplosivo in casa: arrestato un 60enne

La polizia ha arrestato un palermitano di 60 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di materiale esplosivo. Nel corso di una perquisizione nella sua casa di Brancaccio, gli agenti hanno trovato 600 grammi di droga tra hashish e cocaina e 16 chili di petardi.

I poliziotti del commissariato Brancaccio e della squadra Cinofili, con il cane antidroga Yndira, hanno setacciato la casa dell’uomo. Nella tasca di un divano è stata trovata una busta di plastica con 500 grammi di hashish, diverse dosi già confezione e 60 grammi di cocaina.

In veranda sono state trovate 8 scatole di cartone contenenti 1.626 pezzi tra petardi e batterie. E' stato necessario l’intervento degli artificieri per effettuare il sequestro del materiale esplosivo. In casa sono stati trovati 395 euro: anche questi sequestrati insieme alla droga e all’esplosivo. L'uomo è stato portato ai Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.