Nasconde 17 chili di cocaina nel camion: finanzieri lo fermano e lo arrestano

Nel camion che stava guidando nascondeva 17 chili di cocaina. Un corriere è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo esser stato sottoposto a un controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione Palermo. "L'operazione è scattata nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio lungo le direttrici che conducono al capoluogo", spiegano dalla guardia di finanza.

Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha fermato un camion e proceduto all’identificazione del conducente. "L'uomo, nel corso delle operazioni, si è mostrato da subito particolarmente agitato e insofferente - dicono dalla guardia di finanza -. Pertanto, i militari hanno effettuato una più approfondita attività di ispezione del mezzo, rinvenendo 15 involucri di cocaina, avvolti da plastica trasparente, e nascosti all’interno di un doppio fondo ricavato nella parte posteriore del veicolo".

La cocaina, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre un milione e mezzo di euro. Il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di reato "per il delitto di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti". L'uomo è stato portato al Pagliarelli. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.