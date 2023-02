Zen, avevano in casa 30 grammi di eroina: arrestati padre, madre e figlio

Avevano in casa 30 grammi di eroina già suddivisi in dosi, il materiale necessario per il confezionamento e un bilancino di precisione. A finire nei guai una famiglia residente allo Zen composta da padre, madre e figlio - rispettivamente di 52, 50 e 32 anni - e accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i militari della stazione San Filippo Neri hanno deciso di perquisire l'abitazione dei tre, già noti alle forze dell'ordine, dove sono state trovate e sequestrate 55 dosi. La sostanza stupefacente è stata inviata ai laboratori del Lass del Comando provinciale per gli accertamenti tecnici.

Dopo la convalida dell'arresto il 52enne e il figlio sono stati sottoposti dal gip alla misura cautelare della detenzione in carcere. Per la donna, invece, il giudice ha ritenuto sufficiente applicare l'obbligo di dimora nel comune di Palermo.