Odore di hashish nella loro auto, finanzieri arrestano due ragazzi di 20 anni

E' di due giovani arrestati e di tre chili di hashish sequestrati il bilancio di un controllo messo a segno dalla guardia di finanza nei pressi del casello autostradale di Buonfornello. In azione le fiamme gialle del comando provinciale di Palermo, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Una pattuglia del Gruppo di Termini Imerese ha sottoposto controllo un’auto. A bordo c'erano due ragazzi di 20 anni di Sant'Agata di Militello.

"Dato il forte odore acre che arrivava dall’abitacolo - spiegano dalla guardia di finanza - i militari hanno effettuato una più approfondita perquisizione del mezzo, rinvenendo, anche grazie al fiuto del cane antidroga Anouk un sacchetto di stoffa nascosto sotto il sedile anteriore destro, all’interno del quale erano custoditi 29 panetti di hashish. I panetti di sostanza stupefacente rinvenuti, avvolti con del cellophane trasparente e contraddistinti da diversi “marchi” indicanti la qualità e la provenienza, come “Bubba kush” e “Afghan kush”, erano pronti per la vendita che avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 30 mila euro".

I controlli delle fiamme gialle sono proseguiti nella notte, sottoponendo a perquisizione le abitazioni dei nuclei familiari dei due ragazzi e un terzo appartamento nella loro disponibilità. Nella residenza di uno dei due ragazzi sono stati trovati due panetti di hashish, per un totale di ulteriori 137 grammi.

I due ventenni - su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese - sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Misura successivamente tramutata in obbligo di dimora.