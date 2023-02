Vucciria, bussano alla sua porta e lancia borsa piena di cocaina dal balcone: arrestato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa un palermitano è stato tratto in arresto dalla polizia. In azione gli agenti del commissariato “Centro” che dopo un'intensa attività d’indagine contro lo spaccio di droga nelle piazze cittadine, sono arrivati a individuare un’abitazione del quartiere Vucciria, al cui interno era nascosta una consistente quantità di droga.

Il blitz è stato realizzato dalla sezione investigativa del commissariato con l’ausilio delle unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo una attenta attività di osservazione. Dalla questura raccontano: "Prima di bussare alla porta dell’appartamento alcuni agenti hanno provveduto a cinturare l’edificio per evitare una possibile fuga del sospettato o vanificare l’eventuale tentativo di disfarsi delle della droga. Prima che i poliziotti sul pianerottolo potessero fare accesso all’interno dell’abitazione, gli agenti in attesa all’esterno dell’edificio hanno notato sul retro dell'edificio, l'uomo sospettato affacciarsi al balcone e disfarsi di una borsetta lanciandola all’interno di un cassone metallico in strada".

Questa borsetta è stata prontamente recuperata ed al suo interno sono stati rinvenuti e sequestrati 112 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 412 grammi, due sacchetti contenenti cocaina, e due bilancini di precisione. L’uomo è stato tratto in arresto perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stupefacente, se immesso sul mercato delle piazze di spaccio cittadine, avrebbe fruttato alcune decine di migliaia di euro. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice.