Lo fermano in piazza Sturzo e gli trovano dosi di cocaina nella manica della felpa: arrestato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la polizia ha tratto in arresto, in flagranza, un 21enne palermitano (L.D. le sue iniziali). In azione gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che - transitando per piazza Sturzo - hanno notato il giovane mentre circolava in sella a uno scooter.

"I poliziotti hanno intimato l'alt - dicono dalla questura -. L'evidente nervosismo del 21enne ha portato a un accertamento accurato. Gli agenti, durante le fasi del controllo, hanno rinvenuto all’interno dei jeans del giovane un pacco di sigarette contenente cinque dosi di hashish, dal peso complessivo di circa 22 grammi, mentre all’interno della manica della felpa è stato scovato un cofanetto in plastica contenente 12 dosi di cocaina confezionate singolarmente all’interno di cellophane elettrosaldato. Inoltre, ulteriori verifiche hanno permesso di rinvenire, nella tasca dei jeans, 845 euro suddivisi in banconote e monete di diverso taglio".

Successivamente gli agenti hanno provveduto ad estendere i controlli all’interno dell’abitazione dell’uomo e dopo una meticolosa e accurata ricerca hanno rinvenuto 7 buste di cellophane contenenti marijuana, dal peso complessivo di 18 grammi, e nel balcone della stanza da letto 68 buste di cellophane alcune delle quali identiche a quelle utilizzate per il confezionamento della marijuana. Alla luce dei fatti emersi il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.