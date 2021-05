Drive in vaccinale a Carini, Tantino (DB): "Funziona la politica del presidente Musumeci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Recenti notizie giornalistiche ci raccontano di una Carini che non vorrebbe vaccinarsi. Sarebbero troppo poche le prenotazioni a fronte di una popolazione numerosa e variegata. E, se così fosse, non sarebbe di certo un bel primato per un territorio in cui la percentuale degli anziani è corposa. Categoria, quest'ultima, tra le più esposte al contagio da Covid19. È per questo che va salutato con grande apprezzamento il provvedimento del Direttore generale dell'ASP di Palermo, Daniela Faraoni, con cui si istituisce un Drive In vaccinale presso la zona industriale di Carini in questo fine settimana e dedicato ai cittadini over 80 ed alle categorie particolarmente fragili. Ho contattato telefonicamente la dottoressa Faraoni nelle giornata di ieri ed ho avuto piena rassicurazione da parte sua e di tutti gli Uffici dell'Asp di Palermo sulla centralità che l'hinterland carinese riveste nella programmazione della campagna vaccinale. Il provvedimento si inserisce nella più vasta azione di contenimento del virus e di vaccinazione su larghissima scala portata avanti dal Presidente Musumeci e dalla giunta di governo regionale. E ciò al netto di critiche sterili e prese di posizione provinciali da parte di certa politica locale. In un momento di grande emergenza sanitaria le Istituzioni tutte devono remare nella medesima direzione. Faccio appello ai cittadini di Carini ed alla loro sensibilità: approfittare del Drive In vaccinale in questo fine settimana contribuisce a mettere al sicuro la salute pubblica. Con responsabilità e buon senso, ciascuno faccia la sua parte affinché presto possiamo lasciarci alle spalle questo incubo”. Lo dichiara Luca Tantino, componente della Direzione regionale #diventerabellissima.