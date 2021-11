Russo (Confintesa); "Proficua la manifestazione odierna, incontri positivi con le istituzioni regionali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande partecipazione alla protesta dei dipendenti del comparto non dirigenziale di categoria A e B della Regione Siciliana tenutosi a piazza Indipendenza innanzi palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione. Al sit-in hanno partecipato i dipendenti regionali di categoria A e B delle diverse province di Catania, Messina, Enna, Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo, iscritti al sindacato di Confintesa. A seguito della manifestazione, alle ore 13:30 una delegazione, guidata dal Segretario Regionale, Dr. Antonio Russo, è stata ricevuta dal Dr. Eugenio Ceglia, Capo di Gabinetto Vicario del Presidente della Regione Sicilia, il quale ha dimostrato grande conoscenza delle problematiche connesse alla riqualificazione e manifestato, altresì, la consapevolezza di come la macchina amministrativa regionale sia spesso retta dai dipendenti di categoria A e B. Il Capo di Gabinetto, alla luce dell’incontro avvenuto lunedì scorso tra il Presidente Nello Musumeci e il Ministro Brunetta in ragione della nuova normativa in materia di progressione verticale, ha manifestato la volontà del governo regionale di attivare un’intesa con tutte le parti istituzionali al fine di risolvere in tempi brevi la problematica esposta.

La stessa delegazione, subito dopo, è stata ricevuta dall’assessore alla Funzione Pubblica Marco Zambito presso la sede dell’ARS. L’Assessore ha riferito che la giunta di governo ha approvato la direttiva e che la stessa verrà inviata all’ARAN Sicilia per dare seguito al rinnovo del contratto, ma soprattutto per attuare la riclassificazione del personale improntata sui nuovi criteri normativi di cui alla L. 113/21 (decreto-legge 80/21) che ha novellato la materia delle progressioni verticali così come ha sottolineato il segretario Russo. “Sono stati incontri importanti che ci auguriamo possano finalmente portare ad una conclusione positiva e definitiva della nostra riqualificazione. Su questi temi Confintesa continuerà a vigilare”, così dichiara il Dr. Antonio Russo, Segretario Generale, Confintesa Federazione Regionali A e B.