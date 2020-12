VIDEO | Auguri ai parenti in videochiamata: il Natale e il Capodanno dei palermitani in era Covid

Siamo stati in giro per la città, da piazza Indipendenza allo Stadio delle Palme, per capire cosa pensano i palermitani delle restrizioni in vista delle festività dell'ultimo Dpcm del premier Conte. Alcuni storcono il naso ma molti ritengono le misure necessarie. Ma c'è anche qualche voce fuori dal coro...