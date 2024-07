Down informatico, la Gesap: "Tre voli cancellati ma ritardi contenuti al Falcone Borsellino"

"Tre voli cancellati e ritardi contenuti a causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree". E’ questa la situazione all’aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo, secondo quanto riferisce la Gesap.

Nessun problema, invece, per i sistemi informatici della società di gestione dello scalo aereo. Al momento, le società di handling stanno effettuando il check in con diversa procedura. Gesap raccomanda "l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo". Sul sito aeroportodipalermo.it è possibile seguire gli aggiornamenti sui voli. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle compagnie aeree.

La causa di questo caos informatico globale risiede in un problema delle piattaforme Microsoft dovuto ad un un aggiornamento "buggato" rilasciato dal fornitore di cybersecurity "CrowdStrike". Un "bug" non è altro che un errore nel funzionamento di un software in grado di generare anomalie non calcolate, in questo caso il blocco dei computer di tutto il mondo.