Fibrosi cistica, dottorando di Unipa vince un premio e ottiene fondi per proseguire la sua ricerca

Emanuele Vitale, dottorando del secondo anno del corso in Tecnologie e Scienze per la Salute dell’uomo del Dipartimento Stebicef - Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo, ha vinto il premio “Student Traineeship Award 2023” ottenendo un finanziamento per lo svolgimento di un tirocinio nel campo della fibrosi cistica.

Il riconoscimento è stato assegnato a Vitale dalla Cystic Fibrosis Foundation (USA) per il progetto dal titolo "Study of the Translational Readthrough-Inducing Drugs (TRIDs) mechanism of action". "Emanuele sta svolgendo il suo percorso di dottorato guidato dalla docente Laura Lentini e attualmente si trova a Philadelphia per un periodo di ricerca presso il laboratorio del professor Barry S. Cooperman alla Upenn University - commenta Valeria Vetri, coordinatrice del corso di dottorato di ricerca in Tecnologie e Scienze per la salute dell'uomo -. Il premio della Cystic Fibrosis Foundation gli consentirà di proseguire l’attività di ricerca partecipando a progetti rilevanti nell’ambito della fibrosi cistica".