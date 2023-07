Via Roma, torna il doppio senso (e il 101) tra via Cavour e via Amari

Torna il doppio senso di marcia in via Roma, nel tratto fra via Cavour e via Emerico Amari, e viene ripristinato anche il vecchio tragitto del 101, il bus che collega lo stadio e la stazione centrale. A stabilirlo è l'ordinanza dell'ufficio Mobilità che tiene conto dell'atto di indirizzo dello scorso 24 luglio con il quale l'assessore Maurizio Carta ha chiesto "di procedere rapidamente a una riorganizzazione complessiva della via Roma sia per il traffico veicolare che per il trasporto pubblico".

Cosa prevede l'ordinanza

Il provvedimento, oltre all'istituzione del doppio senso di marcia, nel tratto di via Roma compreso tra la via Cavour e via Emerico Amari prevede: il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in entrambe le direzioni; l'obbligo per i veicoli di andare dritto all'incrocio tra via Cavour e via Roma in direzione stazione centrale; l'obbligo di procedere dritto nell’intersezione tra la via Emerico Amari e la via Roma in direzione piazza Don Sturzo.

L'ordinanza stabilisce anche: l'apposizione di segnaletica con dicitura "direzione porto" in corrispondenza della svolta a destra nell’intersezione tra la via Roma e la via Francesco Guardione, in direzione stazione centrale; la sistemazione di segnaletica con la scritta "direzione Teatro Massimo", in corrispondenza dell’intersezione tra la via Roma e la via Emerico Amari, in direzione via Roma, in corrispondenza della svolta a destra nell’intersezione tra la via Roma e la via

Francesco Guardione in direzione stazione centrale e in corrispondenza della svolta a destra nell’intersezione tra la via Villaermosa e la via Cavour.

Disposto anche il rifacimento della segnaletica di attraversamento pedonale sempre nel tratto in questione; Amg inoltre dovrà ripristinare il semaforo all'incrocio tra la via Roma e la via Cavour.

Quando entrerà in vigore

Nell'ordinanza non c'è alcuna indicazione sulla data di entrata in vigore, di certo c'è che prima bisognerà attendere la sistemazione della segnaletica. L'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando ha comunque annunciato in una nota che "a seguito del completamento dei lavori sul tratto di fognatura di via Roma-via Guardione ed effettuati i previsti collaudi, con ordinanza dell’Ufficio mobilità è stata disposta, da domani, 28 luglio 2023, la riapertura al traffico, nel doppio senso di marcia, del tratto di via Roma compreso tra l’incrocio con via Cavour e via Emerico Amari. La riapertura della porzione stradale di via Roma fin qui impegnata dal cantiere di lavoro, consentirà, inoltre, il ripristino degli originali percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale".

Le reazioni

"Finalmente, dopo anni di deviazioni e disagi, i cittadini palermitani potranno percorrere tutta la via Roma a doppio senso di marcia. La riapertura della porzione stradale di via Roma fin qui impegnata dal cantiere di lavoro, consentirà, inoltre, il ripristino degli originali percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale. Questa riorganizzazione della viabilità del centro città alleggerirà il traffico non solo nella zona di via Roma, ma anche nelle zone limitrofe. Complimenti al sindaco Lagalla e all’assessore Orlando per il raggiungimento di un altro importante risultato", afferma il vice presidente vicario Giuseppe Mancuso.

"La chiusura del cantiere di via Guardione e la fine dei lavori al collettore fognario, dopo ben sei anni, sono un’ottima notizia per i residenti della zona, ma in generale anche per tutti i cittadini vista l’importanza di questo asse viario. Dopo la riapertura di via Sicilia, questa amministrazione continua a dare risposte concrete ai cittadini, perché i cantieri devono avere un inizio ed una fine. Complimenti per l’ottimo lavoro svolto all'assessore Totò Orlando", dichiara il consigliere Domenico Bonanno (Dc).