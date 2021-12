Villagrazia di Carini, alla scuola elementare Mazzarella doppi turni e studenti al gelo

Doppi turni e studenti al gelo nella scuola elementare Mazzarella, succursale della Guttuso, a Villagrazia di Carini. A denunciare i disagi per i piccoli alunni sono i genitori. "Mia figlia - racconta una mamma a PalermoToday - questa settimana andrà in classe dalle 14 alle 18,40". Il motivo? Nella scuola elementare Scavo, da ottobre, ci sono dei lavori in corso e gli studenti di quella struttura momentaneamente frequentano le aule di via Passi Flora. "Una data di fine lavori - prosegue la mamma - non c'è e quindi presumibilmente andremo avanti così ancora per un po'". "I lavori - fanno sapere dal Comune - dovrebbero essere conclusi entro l'inizio di febbraio".

Se questo non bastasse da qualche settimana è arrivato anche il freddo a complicare ulteriormente le cose. "Nonostante un'ordinanza stabilisca che dal primo dicembre in Sicilia i termosifoni si potrebbero accendere, a scuola - aggiunge la mamma - sono ancora spenti e non si capisce bene nemmeno il perchè". Sono solo due, su sette, le classi a non patire le basse temperature: negli anni scorsi i genitori hanno comprato, con fondi propri, le pompe di calore. "Siamo costretti - conclude il genitore - a mandare i nostri figli nelle aule imbacuccati per non tenerli a casa e non fargli perdere le lezioni, ma non si può andare avanti a lungo così".

Il gelo però avrebbe le ore contate. "Al Mazzarella - dichiara il sindaco Giovì Monteleone - i riscaldamenti saranno messi in funzione entro oggi. Volevamo intervenire già sabato scorso in un momento di sospensione delle attività didattica ma non è stato possibile per mancata disponibilità degli ausiliari ad aprire la scuola".