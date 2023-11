Donne vittime di violenza diventano piloti d'aereo per un giorno: "Aiutiamole a volare alto"

Tornare a "volare" dopo essere state schiacciate dal peso delle violenze e della sopraffazione. L'aereoclub Palermo "Beppe Albanese" ha organizzato una giornata di solidarietà in favore delle donne vittime di violenza, idealmente intitolata "Puoi Ancora Volare". L'iniziativa si è svolta domenica in partnership col Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Smocsg - ramo ispanico - delegazione della Sicilia occidentale).

Si è trattato di un'iniziativa non aperta al pubblico. Venticinque donne con un passato difficile e provenienti da tutta la Sicilia hanno potuto sorvolare Palermo, ricevendo dai piloti le prime nozioni di volo e un importante attestato al termine della loro avventura: il "Battesimo dell'aria". Per loro anche doni floreali e gadget dell'aeroclub di Palermo, realizzati per l'occasione.

"Abbiamo voluto trasmettere a queste donne - spiegano gli organizzatori - sensazioni di pace, libertà e tranquillità d'animo tipicamente proprie dei piloti d'aereo. Quelle stesse sensazioni che troppe ragazze e donne, purtroppo, hanno visto svanire o non hanno mai provato per colpa della ferocia ingiustificata e ingiustificabile di chi aveva detto di amarle".



L'idea è nata dal socio-pilota dell'aereoclub e cavaliere di Merito del Smocsg, Massimo Gangi, ed è stata subito sposata con grande entusiasmo e concretamente realizzata da Fabio Giannilivigni, presidente dell'aeroclub Palermo "Beppe Albanese". Determinante il supporto di diverse associazioni; Officina di idee "?μπ?θεια"; Aurea Caritate (sedi di Palermo e Catania); cooperativa Etnos (sede di Caltanissetta); Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari - sezioni di Ravanusa e Campobello di Licata); e Sportello d'ascolto Palma Vitae (sede di Castelvetrano).

"L'aeroclub Palermo ormai da tempo porta avanti progetti di solidarietà e di impegno sociale - dice il presidente Giannilivigni - e questo per noi è motivo di profondo orgoglio, oltre che di estrema soddisfazione. Vogliamo costruire una società culturalmente elevata, 'ad alta quota' per usare un parallelismo con il gergo aeronautico, cioè traboccante dei valori di legalità, rispetto e libertà propri di ogni sua componente".