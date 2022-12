Donne e scienza, incontro-dibattito in inglese fra gli studenti del Rutelli e Diane Cifoni Malarik della Nasa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro al femminile quello di ieri mattina all'istituto superiore "Rutelli" dedicato al mondo della scienza che ha visto protagonista Diane Cifoni Malarik, vicedirettrice del dipartimento di Scienze Biologiche e fisiche per la Nasa e responsabile di importanti progetti internazionali, in un incontro-dibattito in lingua inglese con gli studenti.

"Un’occasione unica per la scuola e i ragazzi che hanno potuto conoscere e confrontarsi con una professionista così importante che grazie alle sue qualità e alla sua professionalità ha scalato i vertici più alti della carriera in campo scientifico ed è anche un importante esempio propositivo contro gli stereotipi di genere".

A dirlo è la professoressa Daniela Scimeca, ideatrice dell’incontro, che aggiunge: "Sono rimasta colpita dall’affabilità di questa professionista di alto livello che si è resa disponibile a dialogare con i ragazzi e rispondere con perizia a tutti i loro quesiti che sono stati tantissimi. Ho notato ragazzi attenti e interessati e questo mi ha confermato l’utilità dell’incontro".

L’evento è stato concepito all’interno del progetto di Educazione Civica dal titolo "Il difficile cammino alla conquista dei diritti da parte delle donne", un percorso pluridisciplinare con un taglio scientifico che privilegia il rapporto tra le donne e la scienza secondo le indicazioni formative dell’Ue e la raccomandazione europea a promuovere la parità di genere nelle discipline Stem.

"Speriamo dunque che il mondo femminile della scienza - conclude la professoressa Rezzola, coideatrice dell’incontro - possa continuare a dialogare con la scuola e i ragazzi che hanno continuamente bisogno di confrontarsi con professionisti che fungono da esempio e motore trainante per le scelte future".