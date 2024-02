Donne per la pace in piazza anche a Palermo: "Fuori la guerra dalla storia"

Anche il presidio Donne per la pace sarà in piazza a Palermo il 24 febbraio (dalle 17 alle 19 alla Statua, piazza Vittorio Veneto) per la giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina.

Poco dopo il 24 febbraio 2022, con l'angoscia della guerra in Ucraina, ha preso vita il Presidio di pace di donne, partecipato anche da uomini. Sono passati due anni. Ancora oggi non vi è alcuna prospettiva di negoziati per una svolta.

La preoccupazione per la mancanza di un orizzonte politico e la dimostrata non volontà di mediazione si è dimostrata fondata con gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso e il massacro che lo stato di Israele sta perpetrando a Gaza. In 4 mesi sono morte più di 28.000 persone (il 70% bambine/i e donne), molte sono disperse, il paese è pressoché distrutto e atroci sofferenze sono inflitte alla popolazione civile, ennesimo atto di una storia di violenza, occupazione e colonizzazione lunga oltre settantacinque anni, subita da una popolazione per la quale la pace è un concetto astratto, mai sperimentato. Di fronte a questo eccidio che significato hanno parole come civiltà e progresso? Nessuna azione terroristica per quanto efferata e da condannare fortemente, può giustificare, da parte di uno Stato che si dice democratico, un’analoga pratica del terrore esercitata su una popolazione inerme, una brutale volontà criminale che semina odio e sete di vendetta.

Di fronte ad un delirio di onnipotenza distruttivo e mortifero, causa di un dolore smisurato e di una progressiva disumanizzazione, è inevitabile prendere atto del fallimento delle costruzioni giuridiche maschili che avrebbero dovuto aumentare i vincoli reciproci tra gli Stati e limitare il ricorso alla forza.

E' necessario agire e pensare controcorrente, recuperando il valore dell’esperienza femminile che mette al centro la vita e ha fatto del “mettere al mondo” il motore della storia, per trovare nuovi principi ordinatori della convivenza, per prefigurare il possibile, pensando l'impossibile.