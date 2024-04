Dice di amarla e le spilla 12 mila euro su un sito d'incontri, ma mancano le ricevute dei pagamenti: assolto

Si era separata da poco e stava attraversando, intorno ai 50 anni, un periodo complesso della sua vita. E, quando aveva conosciuto un suo coetaneo, bello, single e particolarmente gentile su un sito di incontri, si era lasciata travolgere. Al punto da inviargli, anche con più ricariche al giorno sulla Postepay - ben 12 mila euro in poco più di due mesi, per aiutarlo - visto che sarebbe stato costantemente alle prese con imprevisti e difficoltà - a far fronte alle spese per ristrutturare una casa o banalmente per riparare la macchina. Di amore però in tutta questa storia - rimasta sempre e solo virtuale - ce ne sarebbe stato ben poco e, come denunciato dalla donna, si sarebbe trattato invece di una truffa. Accusa dalla quale, però, a cinque anni dai fatti, l'uomo è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste": le ricevute dei pagamenti fatti dalla vittima non sono mai state allegate agli atti del processo.

Il giudice della quinta sezione del tribunale monocratico, Antonina Bucchieri, ha dovuto prendere atto - come sostenuto dalla difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Avarello - che per quanto la denuncia della signora fosse dettagliata e che effettivamente l'uomo si sarebbe presentato con un nome e una foto fasulli, nascondendo anche di essere sposato (cose per cui gli è stata contestata l'accusa di falso), senza quei documenti non poteva esserci la prova dei versamenti e dunque dell'imbroglio. La Procura, che non ha mai acquisito e allegato le ricevute, aveva chiesto invece una condanna a 10 mesi.

La vicenda al centro del processo risale al 2019, quando la donna, su suggerimento di un'amica, decide di iscriversi a un sito di incontri, dove si imbatte nel profilo (falso) dell'imputato, un operaio cinquantenne anche lui. I due si scambiano molti messaggi, parole tenere e si lasciano andare anche a dei "ti amo". Alla richiesta di incontrarsi, però, lui avrebbe sempre cercato di sottrarsi. In compenso avrebbe raccontato alla professoressa, palermitana, di avere tutta una serie di problemi: i suoi genitori gli avrebbero lasciato un immobile in eredità e avrebbe dovuto ristrutturalo, per esempio. La donna si sarebbe subito offerta di sostenere quello che in quel momento le sembrava poter essere l'uomo della sua vita, specie dopo una grande delusione.

Così lui le avrebbe fornito gli estremi della sua carta e la signora avrebbe iniziato a fare ricariche: 150, 200, 250 euro, anche più volte al giorno. Perché oltre alla ristrutturazione, l'imputato avrebbe poi raccontato di non avere abbastanza soldi per pagare le tasse, l'assicurazione della macchina, spese mediche e tutta una lunga lista che di fatto avrebbero trasformato la vittima in una specie di bancomat. La donna, però, a un certo punto si sarebbe resa conto che qualcosa non tornava, soprattutto perché nonostante tutta la sua disponibilità lui avrebbe continuato a rifiutare di incontrarla di persona. Così lo aveva denunciato per truffa, dopo aver compreso che in due mesi le avrebbe spillato ben 12 mila euro.

Dopo tre anni di indagini - durante le quali la donna aveva scoperto chi fosse realmente quel signore, il suo nome e anche la sua vera faccia - il processo è iniziato nel 2022. La difesa dell'imputato ha subito messo in evidenza che senza le ricevute dei pagamenti fatti dalla vittima l'accusa di truffa non poteva trovare riscontro. Il pm ha chiesto di acquisire la prova documentale mancante attraverso delle testimonianze, che comunque non avrebbero potuto sostituire le ricevute. Da qui l'assoluzione dell'uomo.