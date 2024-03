Sposata da 32 anni con un "fantasma", per lo Stato non ha diritto alla pensione sociale

Trentadue anni fa ha sposato un uomo albanese, dopo le nozze lui ha fatto perdere ogni sua traccia ma oggi lei non ha diritto alla pensione sociale perché per lo Stato risulta comunque coniugata. Oltre al danno la beffa per Rosaria, una donna palermitana di 67 anni che nel lontano maggio 1992 è convolata a nozze a Tirana con un ragazzo un po' più giovane di lei che, dopo il lieto evento, è letteralmente svanito nel nulla. Di fatto la donna è una vedova bianca e lui un fantasma, ma per la legge finché non si riuscirà a rintracciare questa persona, non si potrà ottenere lo scioglimento dell'atto matrimoniale.

Dopo il matrimonio, la coppia è volata a Palermo. Lui è stato ospite per tre mesi in una casa a Piana degli Albanesi. Tra di loro non c'è stato nessun contatto fino a quando Gregor - nome di fantasia - è tornato nel suo Paese, non dando più sue notizie. Una presenza assenza che incombe però fortissima sulla vita di Rosaria, tanto che la donna rischia di perdere anche l'assegno di inclusione per la sua situazione civile. Un matrimonio di cui Rosaria non ha mai goduto, ma che dopo più di 30 anni non le permette di vivere serenamente la sua quotidianità. Le nozze, di fatto, non sono mai state consumate. La donna per oltre vent'anni si è occupata della madre malata e, rimasta sola, ha potuto finalmente riprendere in mano le redini della sua vita.

A seguire da vicino la vicenda di Rosaria l'avvocato Nadia Spallitta e l'Asida, l'associazione sindacale per il diritto dell'abitare. "Dal punto di vista processuale - dice Spallitta - è necessario ma difficile riuscire a rintracciare una persona che non si conosce in uno Stato che non fa parte dell'Unione europea. Sto cercando di attivare tutti i meccanismi necessari per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ma perché questo sia possibile è necessaria la presenza di entrambi o almeno di una rappresentanza civile".

Da mesi, così, si cerca l'uomo attraverso l'ambasciata italiana a Tirana e quella albanese in Italia, ma Gregor, che oggi avrebbe 61 anni, sembra davvero scomparso. L'avvocato Spallitta sta provando, così, ad appellarsi a una convenzione dell'Aja del 1965 che regola la notificazione degli atti giudiziari all'estero. "Partiamo da qui - dice - e da convenzioni bilaterali successive per i Paesi non aderenti all'Unione europea, ma la cosa più difficile è che non abbiamo un indirizzo a cui notificare".

Un elemento di non poco conto potrebbe proprio essere il fatto che il matrimonio non è mai stato consumato. La donna è infatti in possesso di un documento che certifica l'assenza di rapporti sessuali, cavillo che potrebbe diventare indispensabile per la richiesta di divorzio. "In questi casi - dice Spallitta - il nostro legislatore può bypassare la necessità della presenza di entrambi i coniugi e chiedere lo scioglimento degli effetti civili con riserva. Noi attiveremo tutti gli strumenti necessari per ottenerlo".

"E' vergognoso - dicono dall'Asida - che a pochi giorni dall'8 marzo e in uno Stato in cui si proclama sempre di più la libertà della donna, poi in realtà burocrazia e legge limitino così tanto queste libertà. Rosaria di fatto oggi non può regolarizzarsi davanti allo Stato civile perché coniugata con un irreperibile".

"In una città multietnica - attacca Spallitta - è singolare che al Comune non ci sia un ufficio di relazioni con il pubblico che possa spiegare al cittadino come muoversi. Non tutti sono in grado e hanno le capacità economiche di rivolgersi a un avvocato specializzato in norme internazionali. Sarebbe utile poter supportare le famiglie di nuova generazione per assisterle a livello sociale e giuridico. Un'amministrazione attenta - conclude - dovrebbe supportare queste coppie, invece Palermo si trova impreparata di fronte a queste tematiche".