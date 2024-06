Avrebbe avuto un’accesa lite con il marito in mezzo alla strada, l’ennesima durante questa fase di separazione, e lo avrebbe spinto giù da un ponte facendolo precipitare da un’altezza di cinque metri. I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali una donna di 57 anni accusata di aver fatto cadere ieri il coniuge, di 10 anni più piccolo, dal viadotto che collega Ficarazzi e Aspra.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti e, forse, la stessa moglie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno soccorso l’uomo per poi portarlo in ospedale al Civico dove si trova tuttora, nel reparto di osservazione breve intensiva. I primi accertamenti hanno evidenziato fratture al bacino e alle ossa nasali giudicate guaribili in 40 giorni.

I militari della stazione di Ficarazzi hanno identificato la donna per cercare di chiarire la dinamica di quello che non sarebbe stato un incidente. Marito e moglie, secondo una prima ricostruzione, stavano attraversando già da tempo un periodo difficile caratterizzato da frequenti e accesi diverbi. Ieri però la situazione sarebbe sfuggita di mano.