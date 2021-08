Si perde, resta al buio, con l'auto in panne e il cellulare scarico: salvata dai vigili del fuoco

Al buio, in un sentiero accidentato e con il telefonino scarico. E' stata una brutta notte per una donna di 55 anni che da ieri sera aveva fatto perdere le sue tracce da Belmonte Mezzagno. Ma poi è arrivato il lieto fine: grazie alle ricerche incessanti dei vigili del fuoco, anche con squadre speciali, la scomparsa è stata ritrovata. Era nella sua auto, in panne, in una zona impervia, ma in buone condizioni di salute.

"La donna - spiegano i vigili del fuoco - a causa del buio aveva percorso per sbaglio un sentiero accidentato, perdendo completamente l'orientamento". La cinquantacinquenne, come riporta l'Adnkronos, è stata poi accompagnata a valle dove l'attendevano con ansia i suoi famigliari.

Alle ricerche, oltre ai pompieri del comando provinciale, hanno partecipato anche una squadra operativa, il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e personale Tas (Topografia applicata al soccorso) con funzioni di coordinamento di tutte le forze in campo. Visto che il cellulare della donna era scarico, i soccorritori hanno potuto contare solo sulla posizione dell'ultima cella agganciata dal telefono per avviare le ricerche, che si sono rivelate poi fruttuose.