E’ stata scippata mentre si trovava ferma in auto e dopo la fuga dei rapinatori, per la paura, è svenuta accasciandosi in strada. E’ successo intorno alle 12 di questa mattina in via Vittorio Veneto, nel centro di Bagheria, dove una donna di 65 anni è stata derubata della collana d’oro ed è finita al Punto territoriale d’emergenza per accertamenti.

Le sue condizioni, a parte l’escoriazione al collo, fortunatamente sono buone ed è stata subito dimessa. Il figlio, un fruttivendolo molto conosciuto nel comune per i suoi canali social, ha denunciato l’accaduto su Facebook chiedendo maggiori controlli.

La donna, dopo aver riperso conoscenza grazie ai primi soccorsi prestati dai passanti, ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita da un giovane a volto coperto che le avrebbe tirato i capelli con un mano e con l’altra le avrebbe scippato il gioiello che indossava. Poi sarebbe fuggito grazie a un complice rimasto ad attenderlo non lontano, a bordo di uno scooter con cui sarebbero riusciti a fare perdere le tracce. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato Bagheria che hanno ascoltato la donna e alcuni potenziali testimoni. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere.