Si avvicinano con uno scooter e le rubano una collana, donna scippata a Mondello

E' successo in viale Margherita di Savoia. La vittima si trovava da sola quando sono arrivati due uomini che le hanno strappato via un oggetto prezioso che portava al collo. Sull'episodio indaga la polizia

Stava passeggiando quando due persone si sono avvicinate e le hanno strappato via una collana d'oro. E’ successo ieri in viale Margherita di Savoia, a Mondello, dove una donna è stata scippata da due uomini arrivati a bordo di uno scooter e scappati in direzione di Valdesi. Dopo l’episodio la vittima, illesa ma in leggero stato confusionale, ha chiamato la polizia riuscendo a fornire una descrizione sommaria dei responsabili.

Risale a maggio un episodio simile avvenuto in via Principe di Villafranca. In quell’occasione a finire nel mirino è stato un anziano avvocato che stava tornando a casa. L’uomo è stato sorpreso alle spalle mentre apriva il portone ma è riuscito in qualche modo a mettere in fuga il malvivente. Poco dopo però lo scippatore, costretto ad abbandonare sul posto il suo scooter, è tornato nel luogo del misfatto ed è stato arrestato.

Circa due mesi prima un’altra donna, che si trovava davanti al pronto soccorso in attesa di mettersi in contatto con il figlio, era stata scippata vicino il Policlinico. Mentre parlava al telefono due uomini le sono passati accanto con lo scooter e le hanno strappato dalle mani lo smartphone con cui stava chiamando il figlio ricoverato dopo un incidente stradale.