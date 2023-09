Via Oreto, affiancano con lo scooter una donna e le rubano la borsa

Le hanno strappato via la borsa dentro cui c’erano cellulare, documenti, chiavi di casa e un paio di occhiali. I carabinieri indagano su un episodio avvenuto ieri sera in via Oreto dove una donna di 52 anni è stata scippata da due persone arrivate a bordo di uno scooter.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti attirati dalle urla della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo radiomobile e della stazione Oreto che hanno ascoltato il racconto della donna e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere della zona.

Secondo quanto riferito dalla 52enne, due persone arrivate in sella a uno scooter e con il volto coperto dal casco, si sarebbero affiancate a lei riuscendo a rubarle la borsa e a fuggire. Sfortunatamente la vittima, sotto choc ma illesa, non sarebbe riuscita a scorgere il numero della targa.

I carabinieri di piazza Marina indagano invece su un furto avvenuto ieri sera in via Maqueda. Mel mirino un commerciante, originario del Bangladesh, che ha chiamato il 112 segnalando che qualcuno fosse entrato nel suo negozio per rubargli il borsello poggiato dietro la cassa prima di scappare.