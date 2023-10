Insegnante perde il cellulare sull'autobus ma lo ritrova grazie a un dipendente Amat

Riceviamo e pubblichiamo:

Stamattina mi è caduto il cellulare su un bus della linea Amat 544. Per me che insegno, il cellulare è importantissimo per il registro elettronico, per le mail che arrivano, per i messaggi dai vari consigli etc... Capirete che difficoltà! Ho telefonato al cellulare ma non rispondeva nessuno.

Così, tornata dal lavoro, dopo aver telefonato al centralino Amat, mi reco al capolinea del 544 di piazzale Giotto, come cortesemente indicato dal centralino stesso, e lì trovo un addetto il quale mi riferisce che non gli è stato consegnato alcun cellulare, però mi tranquillizza e mi dice di provare a fare squillare il mio cellulare per vedere se fosse sulla vettura in cui avevo appena viaggiato. Niente. Mi invita quindi a rimanere ancora un po' per vedere se nell'altro bus potesse essere presente. Ebbene... era lì!

Grazie per la gentilezza e la disponibilità dell'addetto che si è messo nei miei panni e mi ha permesso di ritrovare un bene oggi prezioso come il cellulare, ma anche a tutti gli autisti e colleghi che mi sono stati vicini in questo momento così delicato. Grazie anche a tutti i lavoratori Amat che, tra mille difficoltà, ci trasportano ogni giorno e che, devo dire, ho sempre trovato cordiali.