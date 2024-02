"Gli operatori del 118 - il presidente della società, Riccardo Castro - talvolta affrontano soccorsi che purtroppo si concludono con la morte dei pazienti, quindi è emozionante un epilogo così bello costituito da una nascita. Complimenti per l'ottimo lavoro di squadra alla Centrale operativa e a tutti i componenti dell'equipaggio dell'ambulanza e un affettuoso benvenuto alla vita alla piccola Roberta".

Una volta intercettato il mezzo guidato dal marito della partoriente, i sanitari hanno fatto salire la donna a bordo dell'ambulanza per proseguire la corsa verso l'ospedale. Arrivati all’altezza della rotonda Oreto, però, il tempo a disposizione era finito. E così, dopo una serie di spinte e il taglio del cordone ombelicale, la piccola Roberta è venuta al mondo. Sia la neonata che la mamma, fanno sapere dalla Seus, stanno bene e si trovano ora in ospedale.

Le doglie iniziavano a diventare sempre più frequenti e forti. Arrivare per tempo in ospedale sembrava un’impresa impossibile. Una corsa contro il tempo, iniziata a Ciminna, che si è conclusa a lieto fine. Si chiama Roberta ed è nata questa mattina a bordo di un’ambulanza del 118, ferma alla rotonda Oreto, grazie al tempestivo intervento della "postazione 45" di Misilmeri.

La neo mamma era partita con il marito da Ciminna per raggiungere il Civico. Il tempo a disposizione, però, è finito durante il tragitto e così i sanitari della Seus l'hanno aiutata a partorire sul mezzo: la piccola Roberta e la donna stanno bene e sono in ospedale

Le doglie, la corsa in ospedale e l'intervento del 118: bimba nasce in ambulanza alla rotonda di via Oreto