Donna obesa dimessa dall'ospedale muore dopo 4 ore nell'androne: aperta un'inchiesta

La signora, si tratta di una 67enne, aspettava qualcuno che la portasse in casa: non era in grado di salire nella sua abitazione al tredicesimo piano del palazzo in cui viveva a Palermo. I magistrati indagano per omicidio colposo