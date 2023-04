Noce, giovane disoccupata trova un portafogli con 4 mila euro e lo porta alla polizia

Chissà se quando ha guardato dentro, almeno per un attimo, avrà pensato di tenersi quel "tesoretto": 4 mila euro in contanti. Di certo c'è che, alla fine, è stato il suo senso civico a prevalere. Una nigeriana di 25 anni, in regola con il permesso ma attualmente in cerca di lavoro, ha trovato dalle parti di via Lancia di Brolo, alla Noce, un portafogli pieno di soldi e lo ha portato alla polizia. All'interno niente documenti.

Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno accolto la giovane negli uffici per le formalità burocratiche così da potere avviare le indagini. Partendo da un bigliettino da visita contenuto nel portafogli, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del potenziale proprietario, contattandolo con l'obiettivo di verificare se sapesse davvero quanto a quanto ammontasse la somma rinvenuta nel portafogli.

L’uomo è andato in commissariato e ha riferito agli agenti di avere perso, approssimativamente in zona Noce, un portafogli contenente circa 4 mila euro che probabilmente gli era scivolato dalla tasca mentre era in scooter. L’uomo ha poi spiegato che fosse in possesso di quella somma perché avrebbero dovuto pagare l’acconto per un acquisto di mobili in vista di un trasloco. Caso chiuso.

A quel punto sia lo sbadato proprietario che la giovane nigeriana sono stati informati di quanto previsto dall’articolo 930 del Codice civile, ovvero quella norma che prevede un "premio per il ritrovatore" pari a un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. "Se tale somma o prezzo eccede 5,15 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo", si legge sul Codice. Una piccola ricompensa per un gesto di grande onestà.