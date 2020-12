Si sente male all'uscita dal parrucchiere, donna si accascia e muore

Stava passeggiando per strada dopo essere stata dal parrucchiere quando improvvisamente si è sentita male e si è accasciata per terra. Tragedia a Bonagia dove questa mattina, intorno alle 10, è morta una donna di 73 anni. A segnalare l'accaduto alcuni passanti che hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza e delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenute le volanti di polizia e i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione - tra massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore - il cuore della 73enne ha smesso di battere. La donna, che soffriva di alcune patologie, sarebbe deceduta per cause naturali. Dopo l'ispezione da parte del medico legale, la salma sarà restituita ai familiari per la celebrazione del funerale.

Una tragedia simile si è verificata ieri in via Stazzone, in zona Oreto. A morire è stato un 61enne che sarebbe stramazzato al suolo, vicino ad alcune auto parcheggiate, a causa di un malore. Anche in quel caso i sanitari intervenuti hanno provato a rianimare l'uomo, trovandosi poi costretti a constatare l'ora del decesso.