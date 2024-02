Monte Pellegrino, recuperato il cadavere di una donna di 38 anni in un burrone

Qualcuno aveva dato l'allarme temendo che, come da lei stessa annunciato, si potesse togliere la vita. E infatti dopo oltre un'ora è stata fatta la tragica scoperta. Il cadavere di una donna di 38 anni è stato recuperato dal Soccorso alpino, intorno alle 2 di stanotte, in un burrone nela zona di Monte Pellegrino.

I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale infatti erano intervenuti a seguito di una nota diramata dalla centrale operativa. Perlustrando la zona le pattuglie hanno individuato prima l'auto della 38enne e poi, estendendo l'area delle ricerche, anche la donna. Per lei, però, non c'era più nulla da fare.

Per le operazioni di recupero gli agenti hanno chiesto supporto ai vigili del fuoco e ai tecnici del Soccorso alpino che si sono imbracati per raggiungere il punto impervio in cui si trovava. Una volta recuperata la salma, i sanitari del 118 e il medico legale hanno potuto solo constatare il decesso. Non è chiaro cosa abbia spinto la 38enne a compiere l'estremo gesto.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.