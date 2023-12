Si è sentita male, ha provato a chiedere aiuto e infine si accasciata al suolo senza più rialzarsi. E' successo ieri sera in via Rosario Gregorio, una viuzza che si trova fra la stazione centrale e corso dei Mille, dove una donna di circa 60 anni è deceduta verosimilmente per cause naturali. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che, vedendo la donna in difficoltà, hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Al loro arrivo, però, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche due pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale della polizia che hanno atteso l'intervento del medico legale per l'ispezione cadaverica.