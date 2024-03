Donna muore al Policlinico, il figlio fa denuncia: "Voglio chiarezza, mi avevano detto che non rischiava nulla"

Donna muore al Policlinico e il figlio presenta denuncia per fare chiarezza su un presunto caso di malasanità. Salvatore Catania, 42 anni, residente a Trapani, si è rivolto alla polizia dopo il decesso di Innocenza Tobia. La donna - di 68 anni - era stata ricoverata lo scorso 12 febbraio. Due giorni dopo la paziente è entrata in sala operatoria per l’impianto di tre bypass. "L’intervento - ha raccontato l'uomo a Telesud Trapani – è perfettamente riuscito e dopo quattro giorni di ricovero in terapia intensiva mia madre è stata trasferita nel reparto di cardiologia per completare il decorso post operatorio". Il 26 febbraio alla donna è stata però eseguita una lastra al torace che ha riscontrato la presenza di una macchia ai polmoni.

Dopo un ulteriore controllo i medici dell'ospedale palermitano hanno notato che la macchia era aumentata di volume e hanno informato il 42enne che la madre doveva subire un intervento di drenaggio per la rimozione del liquido. "Mi avevano detto che si trattava di un intervento che non comportava alcun rischio". Ma un’ora e mezza dopo l’intervento i medici hanno contattato il figlio per comunicare la morte della mamma. "Voglio chiarezza sul suo decesso. Se fosse morta sotto i ferri e cioè durante l’operazione al cuore, me ne sarei fatto una ragione alla luce del suo pregresso clinico. Era, infatti, dializzata. Mia mamma, però, è morta a causa di un intervento di routine, come l’hanno definito gli stessi medici, rassicurandomi".

Il figlio adesso chiede che venga avviata una indagine. In una nota che il Policlinico ha inviato a PalermoToday "la direzione del 'Paolo Giaccone' - si legge - esprime la sua vicinanza e il proprio cordoglio alla famiglia della signora Tobia per la grave perdita. E' già stato avviato un approfondimento interno attraverso il Risk management, attivando la procedura per la comunicazione dell’evento avverso al ministero della Salute e convocando un Audit per la verifica dei fatti accaduti".