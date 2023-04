La porta chiusa dall'interno, il coltello vicino al corpo: ipotesi suicidio per la donna morta in piazza Europa

La porta era chiusa dall'interno, forse con il chiavistello, il coltello è stato trovato vicino al suo corpo e sono state individuate tracce di sangue anche in bagno, dove forse la 37enne era andata cercando di tamponare le ferite che lei stessa si sarebbe provocata con tovagliette e carta assorbente. Sono i primi riscontri emersi nelle indagini avviate dopo il ritrovamento del cadavere di una donna nel suo appartamento di piazza Europa. Se fino a ieri si indagava in ogni direzione, oggi l’ipotesi che prende campo è quella del suicidio.

La tragedia si è consumata martedì pomeriggio. Secondo quanto ricostruito il marito della donna, con cui era sposata da meno di un anno, l'ultima volta l'avrebbe sentita per telefono intorno alle 17. Sino a quell’ora la 37enne sarebbe stata in casa dei genitori, che vivono nello stesso palazzo. Nel tardo pomeriggio, rientrando in casa da lavoro, l'uomo avrebbe inserito la chiave nella serratura non riuscendo però ad aprire la porta. A quel punto, preoccupato, avrebbe chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno raggiunto l'appartamento tentando senza successo di aprire la porta. Quindi si sono spostati verso un balcone, aprendo una porta finestra ed entrando in casa dove è stata fatta la tragica scoperta. La 37enne era distesa per terra, con uno o più vistosi tagli nella zona del collo come accertato dal medico legale. Accanto a lei il coltello con il quale si sarebbe ferita mortalmente. Oltre ai soccorritori del 118 sono arrivati gli investigatori di polizia che hanno eseguito i rilievi, anche con il personale della Scientifica, per chiarire i contorni della vicenda.

Gli agenti hanno sentito a lungo il marito della donna per raccogliere qualche elemento per indirizzare correttamente le indagini ed escludere che qualcuno l'avesse uccisa. Dopo qualche ora e i primi accertamenti la Procura ha comunque deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna, trasferito all’Istituto di medicina legale del Policlinico, per controllare le ferite e confermare eventualmente l'ipotesi secondo cui, nonostante l’incredulità di parenti e amici, sarebbe stata la 37enne a togliersi la vita.

A insospettire tutti circa l’ipotesi del suicidio anche un post pubblicato un mese fa su Facebook dalla donna, dopo un ricovero legato a un problema di natura neurologica. Nel post la 37enne ripercorreva le fasi precedenti al suo ingresso in ospedale concludendo quasi con un "inno alla vita", sottolineando quanto sia importante la salute e ringraziando Dio per averle dato una seconda possibilità. Cosa sia successo nelle ultime settimane, tanto da spingerla al suicidio, non è chiaro e, non essendo neanche materia d’indagine, probabilmente non si scoprirà mai.