Morta dopo un'operazione al femore eseguita al Civico: un medico a processo per omicidio colposo

Morì dopo un'operazione al femore nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Civico e, secondo la Procura, il decesso della donna sarebbe stato determinato dal fatto che, da cardiopatica, non sarebbe stata assistita correttamente. Una tesi che il gup Stefania Brambille ha adesso ritenuto fondata, disponendo il rinvio a giudizio di un medico, N. A., che ebbe in cura la donna. Il processo inizierà a fine marzo davanti al tribunale monocratico.

Il giudice ha anche accolto la richiesta delle due figlie della vittima, Rosa Campanella - che aveva 65 anni al momento della morte, avvenuta l'11 dicembre del 2019 - di costituirsi parte civile. Sono assistite dall'avvocato Maria Rosa Marfia.

Rosa Campanella nel 2018 aveva subito un importante intervento al cuore all'ospedale Ingrassia. Alla fine del 2019 per una caduta si era rotta il femore ed era stata poi operata il 28 novembre al Civico. In base alla ricostruzione del sostituto procuratore Renza Cescon, che ha coordinato l'indagine, e sulla scorta dell'esito dell'autopsia, l'intervento sarebbe stato eseguito correttamente. Ciò che sarebbe invece mancato è una corretta assistenza post-operatoria, in particolare in relazione ai problemi cardiaci della paziente.

Per l'accusa, durante tutta la degenza al Civico alla donna non sarebbe stato somministrato un farmaco indispensabile e non sarebbe stata neppure monitorata. Secondo l'esito dell'autopsia, peraltro, gli esami clinici avrebbero potuto consentire facilmente di rilevare la sua sofferenza e dunque di evitarne il decesso. Da qui la decisione di rinviare a giudizio uno dei medici che ebbe in cura la paziente.