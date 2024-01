Bonagia, madre uccide la figlia di 43 anni: "L'ho strangolata"

Una donna di 70 anni ha ucciso la figlia questa sera in casa in via del Visone, a Bonagia. L'anziana avrebbe chiamato il 112 e confessato di aver commesso lei stessa il delitto: "L'ho strangolata". La vittima si chiamava Maria Cirafici e aveva 43 anni. Dalle prime informazioni pare che soffrisse di depressione e la madre si prendesse cura di lei. Sull'omicidio indagano gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e della squadra mobile, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ascoltare eventuali testimonianze. (Articolo in aggiornamento)