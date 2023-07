Si stava concedendo un bagno nel mare di Mondello per fuggire dal caldo quando all'improvviso si è sentita male. Una donna di 82 anni, Maria Polizzi, è morta stamattina mentre si trovava in acqua, all'altezza del lido dell'Esercito. Alcuni bagnanti l'hanno soccorsa e portata a riva ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, nel frattempo allertati da qualcuno fra i presenti, che hanno constatato il decesso della donna nata ad Alimena ma residente a Palermo. La salma è stata portata in infermeria in attesa del medico legale.

Alla fine di maggio scorso era stato un dipendente della Italo-Belga, arrivato a Mondello per un'altra giornata di lavoro finita però in tragedia. A perdere la vita Massimo Russo, 54 anni, che lavorava per la società che gestisce un pezzo di spiaggia. Secondo quanto ricostruito l'uomo, molto conosciuto in zona, stava sistemando lettini e ombrelloni quando ha accusato un malore e si è accasciato. Inutile l'intervento dei farmacisti, che lavorano in un'attività che si trova a pochi metri, e dei soccorritori del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza.