Isola delle Femmine, donna trovata morta in casa: indagano i carabinieri

Una donna di 64 anni, Maria Luisa Dagna, è stata trovata morta in casa a Isola delle Femmine nell'abitazione di piazza Umberto Primo. A trovarla è stato il fratello, che che ha lanciato l'allarme e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Da una prima ispezione cadaverica del medico legale non sarebbero emersi segni di violenza. Qualche informazione in più sulle cause della morte potrebbe arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato per lunedì mattina.

In casa sarebbe stato trovato un biglietto: un elemento che farebbe pensare a un suicidio, anche le indagini dei carabinieri della Compagnia di Carini proseguono a 360 gradi. Al momento infatti non si esclude alcuna ipotesi.

I militari dell'Arma, in queste ore, stanno ascoltando il compagno, ancora sotto choc, e nelle prossime ore raccoglieranno le testimonianze dei vicini di casa, dei familiari e degli amici della donna.