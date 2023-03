Donna travolta e uccisa sui binari dal treno Messina-Palermo

Donna travolta sui binari e uccisa da un treno. Tragedia questa mattina a Finale di Pollina dove una donna, della quale non si conoscono le generalità, è stata investita dal regionale 5351 partito da Messina e diretto a Palermo. La circolazione ferroviaria è stata interrotta in attesa dell’arrivo degli agenti della Polfer e del medico legale per l’ispezione del cadavere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45. Gli investigatori hanno ascoltato il racconto del macchinista che, vedendo la donna vicino ai binari, avrebbe provato a frenare per evitare l’impatto. Tanti i pendolari bloccati sul treno in attesa che Rfi disponga dei mezzi sostitutivi per portare i passeggeri a destinazione. La società infatti ha comunicato tramite il proprio sito web che “i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”.

Gli agenti della Polfer hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica e chiarire i contorni della vicenda. Tra le ipotesi quella del suicidio. E’ possibile però che la donna, a quanto pare anziana, avesse dei problemi di salute e abbia vagato in stato confusionario a poche centinaia di metri dalla stazione di Finale.