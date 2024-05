"Operata per un infarto e morta pochi giorni dopo al Policlinico per un'infezione": familiari presentano denuncia

Era stata ricoverata per un infarto ma l’avevano operata con successo: un'infezione contratta in ospedale l’ha stroncata in pochi giorni, a quasi 67 anni. La Procura di Palermo ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per fare piena luce sul decesso di Giovanna Garofalo, residente a Palermo, avvenuto il 25 maggio scorso al Policlinico.

Come riferito dai figli della donna nella loro denuncia querela depositata lo stesso 25 maggio alla polizia, nella serata del 12 maggio la signora Garofalo aveva forti dolori al petto, ragion per cui è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla dove, dopo la visita specialistica nel reparto di Cardiologia, hanno accertato che la paziente aveva un infarto in corso.

La sessantaseienne è stata quindi trasportata al Policlinico e sottoposta subito nel reparto di Cardiochirurgia a un intervento di angioplastica, andato a buon fine. Avrebbe dovuto subire un’altra operazione per migliorare ulteriormente la circolazione nei vasi sanguigni, che tuttavia è stata sospesa: il 15 maggio infatti la paziente è stata trasferita in altro reparto avendo contratto un’infezione che aveva richiesto una cura antibiotica prima di poter tornare in sala operatoria. Ma da qui la situazione è precipitata.

L’indomani, 16 maggio, la donna è stata ricoverata in Terapia Intensiva essendo subentrata una ulteriore infezione, con la febbre che le era salita fin quasi a 40 gradi e lo stomaco e l’intestino che le si erano gonfiati a dismisura. I medici le hanno somministrato tre diversi tipi di antibiotico, ma la terapia non ha sortito effetti e alle 4 di notte del 25 maggio i figli sono stati avvisati del decesso della madre per arresto cardiaco dovuto alle complicanze della sepsi.

"Sconvolti dal dolore, non riuscendo a capacitarsi dell’improvviso, tragico epilogo e nutrendo forti dubbi e perplessità sulla gestione e le cure prestate alla loro cara al Policlinico, i familiari della vittima hanno presentato un esposto alla magistratura chiedendo di accertare le esatte cause della morte ed eventuali responsabilità in capo ai sanitari che l’hanno seguita e, attraverso il consulente per la Sicilia, Alessio Tarantino, per essere assistiti si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, in collaborazione con l’avvocato Ornella Maria Cialona, del foro di Palermo", si legge in una nota.

Dagli uffici del Policlinico fanno sapere: "La direzione esprime vicinanza alla famiglia della signora - hanno detto a PalermoToday - è stata subito disposta una verifica interna per verificare la correttezza di tutte le procedure".