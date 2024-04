Sulla moto che ha investito e ucciso venerdì scorso Carla Montalto, 82 anni, in via De Gasperi, c'era un architetto e funzionario del Comune, che ora è indagato per omicidio stradale. In base ad una prima ricostruzione della polizia municipale il tragico impatto sarebbe stato determinato da una distrazione da parte dell'uomo che era sul mezzo a due ruote, una Honda 600.

L'incidente è avvenuto nel tratto di strada tra via Ausonia e viale Strasburgo. La vittima, quando ha attraversato, non si trovava sulle strisce pedonali, ed è stata trascinata per una decina di metri dalla moto, che aveva invece terminato la sua corsa contro uno scooter che era fermo su un lato della carreggiata. Sul posto era intervenuto il 118, che tuttavia non aveva potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.